tmc Content Group AG: Kandidatur für ein zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrats DGAP-Ad-hoc: tmc Content Group AG / Schlagwort(e): Personalie tmc Content Group AG: Kandidatur für ein zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrats 17.04.2019 / 09:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Im Nachgang zur Anmeldung der Aktionäre für die ausserordentliche Generalversammlung der tmc Content Group AG vom 18. April 2019 hat ein Aktionär den Antrag zuhanden des Verwaltungsrats gestellt, unter dem Traktandum "Wahlen" mit Herrn Andreas Jaufer ein neues, zusätzliches Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl aufzustellen bzw. zuzulassen - dies neben den vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten Dr. John Wirt und Dr. Ronny Nobus. Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung der Statuten der Gesellschaft beschlossen, die Kandidatur von Herrn Andreas Jaufer zur Wahl zuzulassen. Herr Andreas Jaufer sieht sich als studierter Jurist und Betriebswirt sowie Investor bzw. Investorenvertreter als geeigneten Kandidaten zur Ergänzung des Verwaltungsrats der tmc Content Group AG, zumal er jahrelang als Investor im Bereich Technologie, Medien, Telekommunikation tätig war. Hauptberuflich als Portfolio Manager tätig, sitzt Herr Jaufer auch in einigen Aufsichtsräten und ist als Geschäftsführer eines Asset Management Unternehmens mit Sitz in Frankfurt und London tätig. Kontakt: E-mail: info@contentgroup.ch tmc Content Group AG Poststrasse 24 P.O. Box 1546 CH-6300 Zug Switzerland Tel: +41 41 766 25 30 Fax: +41 62 756 13 64 17.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: tmc Content Group AG Poststrasse 24 6300 Zug Schweiz Telefon: +41-41-7662530 Fax: +41-62-7561364 E-Mail: info@contentgroup.ch Internet: http://www.contentgroup.ch ISIN: CH0016458363 WKN: 121527 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 800985 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 800985 17.04.2019 CET/CEST ISIN CH0016458363 AXC0074 2019-04-17/09:06