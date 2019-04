SEVEN PRINCIPLES AG: SEVEN PRINCIPLES AG setzt 2018 ihren Wachstumskurs fort und erzielt einen Umsatz von mehr als 100 Mio. EUR DGAP-News: SEVEN PRINCIPLES AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis SEVEN PRINCIPLES AG: SEVEN PRINCIPLES AG setzt 2018 ihren Wachstumskurs fort und erzielt einen Umsatz von mehr als 100 Mio. EUR 17.04.2019 / 09:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG SEVEN PRINCIPLES AG setzt 2018 ihren Wachstumskurs fort und erzielt einen Umsatz von mehr als 100 Mio. EUR - Umsatz um 8,8 Prozent auf 101,6 Mio. EUR gestiegen (2017: 93,3 Mio. EUR) - Stabilisierung in der Profitabilitätszone: Leicht positiver Konzernjahresüberschuss von 22 TEUR (2017: 0,4 Mio. EUR) - Rekordauftragseingang von mehr als 112 Mio. EUR erzielt (2017: 88 Mio. EUR) - Über 100 Neukunden gewonnen Köln, 17. April 2019. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P), eines der führenden mittelständischen IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland, blickt auf ein weiteres wachstumsstarkes Geschäftsjahr zurück. Das zeigt sich insbesondere im Umsatz, der für das Geschäftsjahr 2018 mit 101,6 Mio. EUR über die Schwelle von 100 Mio. EUR stieg. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 bedeutete dies ein Umsatzwachstum um 8,8 Prozent. Die für das vergangene Jahr ausgegebene Prognose eines Umsatzes von rund 100 Mio. EUR wurde somit erreicht. Ergebnisseitig erzielte 7P eine EBIT-Steigerung um rund 81 Prozent auf 0,7 Mio. EUR (2017: 0,4 Mio. EUR) und einen leicht positiven Jahresüberschuss von 22 TEUR (2017: 0,4 Mio. EUR). Zum Umsatzanstieg trugen sowohl das im Jahr 2017 mit der DTS - Data Transition Services GmbH akquirierte Geschäft als auch das organische Wachstum der SEVEN PRINCIPLES AG bei. Dieses ergab sich überwiegend durch die deutlich verbesserte Projektauftragslage und eine konzertierte Adressierung des Mittelstands. So hat SEVEN PRINCIPLES nicht nur Projekte bei Bestandskunden fortgeführt und Folgeaufträge erhalten, sondern auch international namhafte Neukunden dazugewonnen. Damit bestätigt sich in den Augen von SEVEN PRINCIPLES, dass das Unternehmen auf das für die Kunden überzeugende Angebotsportfolio setzt. Diese zeigen zudem eine deutliche Zufriedenheit mit den von 7P erbrachten Leistungen. Ein Beispiel ist das Erreichen des höchsten Net Promoter Scores unter den IT-Dienstleistern im Lieferantenkreis eines großen Telekommunikationsunternehmens. Ein gutes Resultat für diese Kennzahl steht für eine hohe Bereitschaft, den Anbieter einer Leistung anderen weiterzuempfehlen. Auf der Produktebene hat sich 2018 die Enterprise Mobility Management (EMM)-Lösung von SEVEN PRINCIPLES gut entwickelt, die Unternehmen umfassende Funktionen für die sichere, transparente und effiziente Verwaltung von mobilen Endgeräten, Applikationen und Daten bietet. Alleinstellungsmerkmale wie der deutschsprachige Support, kundenindividuelle Anpassungsmöglichkeiten sowie ein "White Labeling" zum Verkauf der EMM-Lösung unter der Marke eines Kunden sind eine gute Basis für weiteres Wachstum mit diesem Produkt. Im laufenden Jahr strebt 7P die Zertifizierung der EMM-Lösung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik an. Damit soll sie noch attraktiver für den Einsatz in Bundesbehörden, Landesbehörden und Kommunen werden. SEVEN PRINCIPLES erzielte 2018 einen Konzernüberschuss von 22 TEUR und stabilisierte sich damit in der Profitabilitätszone (2017: 0,4 Mio. EUR). Ergebnisbelastend wirkten eine hohe Fluktuationsquote, der damit einhergehende Einsatz von Subunternehmen sowie Aufwendungen für den 2018 planmäßig fortgeführten und in diesem Jahr vor dem Abschluss stehenden internen IT-Refresh. Die Zielsetzung eines signifikant positiven Jahresergebnisses wurde daher im vergangenen Geschäftsjahr nicht erreicht. Joseph Kronfli, CEO der SEVEN PRINCIPLES AG, erläutert: "Auch 2018 profitierten wir von unserer klaren Positionierung als Spezialist für Lösungen zur nachhaltigen und digitalen Transformation in Unternehmen. So konnten wir den Umsatz deutlich steigern und über 100 Neukunden gewinnen. Darüber hinaus verzeichnete SEVEN PRINCIPLES 2018 einen Rekordauftragseigang von mehr als 112 Mio. EUR. Damit haben wir eine solide Basis geschaffen, die uns positiv auf das Geschäftsjahr 2019 blicken lässt. Im laufenden Jahr möchten wir im Sinne des "Plan-Build-Run"-Gedankens unser Leistungsportfolio in der IT-Beratung ausbauen und von der Implementierung bis zum Betrieb einer Lösung der langfristige Partner an der Seite unserer Kunden sein. Insbesondere mit unseren Leistungen im Bereich Managed Services verfolgen wir den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen. Auf diese Weise soll derjenige Anteil unseres Gesamtumsatzes zunehmen, der durch regelmäßig wiederkehrende Umsätze generiert wird." Für 2019 erwartet SEVEN PRINCIPLES einen Umsatz von mehr als 100 Mio. EUR, deutliche Verbesserungen von EBIT und EBITDA sowie ein signifikant positives Jahresergebnis. Der Geschäftsbericht 2018 steht unter https://www.7p-group.com/investor-relations/ im Bereich Finanzreports zum Download bereit. 