Kurz vor Ostern hat der Mode-Händler Zalando eine positive Überraschung im Gepäck: Entgegen der Markterwartung, die einen bereinigten EBIT-Verlust von 10 Mio. Euro vorsah, wollen die Berliner im Q1 einen Gewinn in einstelliger Mio.-Höhe eingefahren haben.Das Umsatzplus dürfte sich im Rahmen der Analystenschätzungen von 15,2% bewegt haben, so Zalando. Nach einigen Turbulenzen im vergangenen Jahr wäre das ein guter Start ins neue Gj., in dem der Online-Händler immerhin ein Umsatzwachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...