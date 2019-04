Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 440 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der US-Videostreamingdienst habe die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllt, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die Finanzkennziffern für das erste Quartal positiv überrascht hätten und die Zahl neuer Abonnenten einen Rekordwert erreicht habe, falle die für das zweite Quartal angepeilte Neukundenzahl enttäuschend aus. Für letzteres spielten auch Preiserhöhungen in mehreren Ländern wie Mexiko, Brasilien und Deutschland eine Rolle, die für rund 40 Prozent der ausländischen Abonnenten stünden./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 04:05 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-04-17/09:13

ISIN: US64110L1061