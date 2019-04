Es läuft wieder rund am deutschen Aktienmarkt. Der DAX hat gestern den fünften Handelstag in Folge mit Gewinnen abgeschlossen. Für Spannung sorgt immer mehr die Bilanzsaison. Vor allem aus den USA stehen viele Zahlen an.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Tencent, Netflix, Sprint, IBM, Apple, die Deutsche Börse und Wirecard. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.