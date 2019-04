Lyft, die Nummer 2 unter den Mitfahrdiensten des Landes, ist noch nicht einmal an die Börse gegangen, aber die Aktien sind bereits heiß begehrt. Nachdem das Unternehmen am 18. März seinen geänderten S-1-Antrag mit einer Bandbreite von 62 bis 68 US-Dollar pro Aktie eingereicht hatte, begann es seine Roadshow, um das Interesse von Großinvestoren zu wecken. Am nächsten Tag war das Interesse sogar so groß, dass die Investoren bereits mehr als die 30,8 Mio. Aktien forderten, die das Unternehmen verkaufen ...

