Advantage Lithium Corp. beauftragt WorleyParsons mit Durchführung der Vormachbarkeitsstudie auf dem Joint Venture Cauchari

Vancouver, British Columbia, 17. April 2019 - Advantage Lithium Corp. (das "Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX: AVLIF) berichtet, dass das Unternehmen WorleyParsons Chile S.A. ("WP") mit der Durchführung einer Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, "PFS") und zur Anfertigung eines NI 43-101 konformen technischen Berichts für das Lithiumprojekt Cauchari in Jujuy, Argentinien, beauftragt hat. Die PFS wird die Verarbeitungsoptionen bewerten und eine Sortimentanalyse für bis zu 30.000 Tonnen Lithium-Endprodukt pro Jahr einschließlich Lithiumhydroxid durchführen. Der Abschluss der PFS ist zu Beginn des dritten Quartals 2019 geplant. Das Unternehmen wird die Arbeiten mit den Hydrogeologieberatern FLoSolutions fortsetzen, um ein dynamisches Grundwassermodell für das Projekt zu erstellen, das zur Simulation einer Reihe von Produktionsszenarien verwendet wird, die auf der vor Kurzem beachtlich erweiterten Ressource basieren. Dies ist ein wesentlicher Input in die PFS, um eine Vorratsschätzung und einen Extraktionsplan zu unterstützen sowie die bestmögliche Projektgröße festzulegen. Andy Robb, Projektleiter, sagte: "Der Beginn der PFS auf Cauchari ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt. Wir haben jetzt die Möglichkeit unseren Stakeholdern das beste Leistungsversprechen zu geben und auf dem Erfolg des Phase-III-Bohrprogramms aufzubauen, das auf ein viel größeres Projekt zeigt, als bislang geplant. Wir sind sehr erfreut, unser Arbeitsverhältnis mit WorleyParsons weiter auszubauen angesichts ihrer umfangreichen Erfahrung mit Lithiumstudien einschließlich Lithiumhydroxid und ihrem wertvollen Beitrag zu unserer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment). Die PFS wird sich auf die Durchführung der notwendigen Kompromissstudien konzentrieren, die zur Auswahl eines zukünftigen Investitionsszenarios für die Machbarkeitsstudie verlangt werden." Auswahl der PFS-Berater Advantage führte ein rigoroses Verfahren zur Identifizierung und Auswahl geeigneter Berater für die Weiterentwicklung des Joint-Venture-Projekts Cauchari auf dem PFS-Niveau durch. Als Ergebnis wurde WorleyParsons vor anderen globalen Ingenieurbüros ausgewählt, um die PFS durchzuführen und um die Bewertung der Lithiumhydroxidproduktion und Verfahrensalternativen zu unterstützen. Über WorleyParsons WorleyParsons ( www.worleyparsons.com) ist ein führender globaler Anbieter von technischen Dienstleistungen und Projektmanagementservices an die Ressourcen- und Energiesektoren sowie die komplexen Verarbeitungsindustrien. Mit ungefähr 26.000 Mitarbeitern in 116 Büros in 42 Ländern weltweit (einschließlich 200 Mitarbeiter in Chile) besitzt WorleyParsons in der Ingenieur- und Ressourcenbranche eine signifikante und respektierte globale Präsenz. WorleyParsons besitzt über 30 Jahre Erfahrung in der Lithiumbranche einschließlich der technischen Entwicklung für die Lithiumgewinnung aus Sole. WorleyParsons ist an der Australian Securities Exchange (ASX: WOR) notiert. ADVANTAGE LITHIUM CORP. i. A.: "Callum Grant" Callum Grant, Interim-CEO Tel.: 604.423.4499 | Fax: 604.423.4498 E-Mail: info@advantagelithium.com Über Advantage Lithium Corp. Advantage Lithium Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung ihres sich zu 75% in Unternehmensbesitz befindlichen Lithiumprojekts Cauchari in JuJuy, Argentinien. Das Unternehmen besitzt ebenfalls eine 100%-Beteiligung an drei weiteren Lithium-Explorationsprojekten in Argentinien: Antofalla, Incahuashi und Guyatayoc. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Vancouver, British Columbia. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange (TSX-V: AAL) und in den USA am OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.advantagelithium.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 17.04.2019