Wien (www.anleihencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone haben sich im April deutlich aufgehellt und gestern eine Trendwende nach oben vollzogen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies könne als positives Vorzeichen für die Veröffentlichung der PMI-Schnellschätzungen am Donnerstag gewertet werden. Der starke Rückgang der PMI im März, insbesondere beim verarbeitenden Gewerbe, habe unter den Marktteilnehmern Besorgnis bezüglich der Konjunkturentwicklung ausgelöst. Heute stünden sowohl in den USA als auch in der Eurozone keine relevanten Datenveröffentlichungen an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...