Die Deutsche Bank hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen von 180 auf 186 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. MTU dürfte auf Kurs zu den Jahreszielen bleiben ungeachtet des Gegenwinds im ersten Quartal für das Geschäft mit GTF-Triebwerken, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit dem neuen Kursziel reflektiere sie überarbeitete Währungsannahmen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 05:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-04-17/10:11

ISIN: DE000A0D9PT0