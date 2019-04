Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Apple nach der Beilegung aller juristischen Auseinandersetzungen mit Qualcomm auf "Neutral" mit einem Kursziel von 209 US-Dollar belassen. Dazu kämen eine Lizenzvereinbarung zwischen dem iPhone-Hersteller und dem Chipkonzern mit einer Laufzeit von sechs Jahren sowie eine Liefervereinbarung für Chips und eine Zahlung Apples an Qualcomm in ungenannter Höhe, schrieb Analyst Uwe Neumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er wertet das Ende der Auseinandersetzung zwischen Apple und einem seiner wichtigsten Zulieferer ungeachtet fehlender Einzelheiten positiv für Apple./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 05:16 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-04-17/10:15

ISIN: US0378331005