Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die jüngsten Branchendaten hätten weitere Beweise für ein derzeit verlangsamtes Wachstum des Luftverkehrs und der Auslastung europäischer Netzwerk-Fluggesellschaften erbracht, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Die Aussichten für die Durchschnittserlöse der Lufthansa seien aber gut./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-04-17/10:18

ISIN: DE0008232125