Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 200 auf 235 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Kosmetikhersteller im laufenden und kommenden Jahr angehoben und habe nun mit Blick auf die Nachhaltigkeit des Wachstums einen deutlich aggressiveren Ansatz, schrieb Analystin Stephanie Wissink in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2019 / 19:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2019 / 19:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-04-17/10:18

ISIN: FR0000120321