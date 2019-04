Von Asa Fitch

SAN FRANCISCO (Dow Jones)--Der US-Technologiekonzern Intel will seine Pläne zur Herstellung von Modemchips für 5G-Smartphones aufgeben. Die Ankündigung des Halbleiterherstellers kam nur Stunden nachdem sein größter Konkurrent, Qualcomm, einen jahrelangen Patentrechtsstreit mit Apple beigelegt hat. Die Entscheidung von Intel überlässt nun das Feld für eine wichtige Komponente von Smartphones der neuesten Generation seinem größten Konkurrenten.

Qualcomm hatte sich zuvor mit dem iPhone-Hersteller geeinigt. Die Vereinbarung beinhalte einen mehrjährigen Vertrag über die Lieferung von Modems. Apple vollzieht damit eine Kehrtwende, nachdem Intel zuletzt der alleinige Lieferant für diesen Chiptyp war und Qualcomm nach Jahren als Zulieferer abgelöst hatte.

Neben Qualcomm produziert nur eine Handvoll weiterer Unternehmen solche Chips, welche die Verbindung und den Datentransfer zwischen Smartphones und Mobilfunkmasten steuern, darunter die taiwanesische Mediatek und Huawei Technologies aus China. Auch der südkoreanische Smartphone-Hersteller Samsung entwickelt 5G-Modems für seine eigenen Geräte.

Intel wollte keinen Kommentar dazu abgeben, ob die Ankündigung im Zusammenhang mit der Vereinbarung zwischen Qualcomm und Apple stehe. In einer Stellungnahme sagte CEO Bob Swan, dass Intel zwar enthusiastisch über 5G im Modemgeschäft sei, "es sich aber herausgestellt hat, dass es keinen klaren Pfad zu Profitabilität und positive Renditen gibt". Die neue Generation der Wireless-Technologie habe weiterhin hohe strategische Priorität. Intel werde "seine Optionen zur Realisierung des von uns geschaffenen Wertes" in 5G prüfen. Dies beinhalte die Verwendung in anderen Geräten und Plattformen.

Intel arbeitet seit Jahren am Aufbau seinen Wireless-Geschäfts und investierte Millionen von Dollar in die Entwicklung von Smartphone-Chips unter dem früheren CEO Brian Krzanich, der 5G- und Mobilfunktechnologie als neue große Einnahmequelle für das Unternehmen angepriesen hatte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2019 03:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.