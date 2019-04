Pressemitteilung der SoWiTec group GmbH:

SOWITEC erhält vorläufige Umweltgenehmigung für 1.018-Megawatt-Solarpark in Brasilien

Die SOWITEC group, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat für ihren Solarpark im Bundesstaat Bahia in Brasilien die vorläufige Umweltgenehmigung erhalten und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Mit einer Anlagenleistung von 1.018 Megawatt zählt das Projekt zu einem der größten in Lateinamerika. Der Solarpark wird 2.500 GWh pro Jahr an Strom erzeugen und dazu beitragen, 1.250.000 t CO2 zu vermeiden. Die gesamte Projektentwicklung inklusive ...

