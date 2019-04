Nevada Copper hat eine aktualisierte Machbarkeitsstudie (PFS) für den Kupfer-Tagebau auf seiner Pumpkin Hollow-Liegenschaft vorgelegt. Dabei konnten die wichtigsten Kennziffern verbessert werden.

Tagebau mit 19 Jahren Lebenszeit

Derzeit baut Nevada Copper (0,40 CAD | 0,27 Euro; CA64128F1099) eine Untertagemine auf seinem Projekt Pumpkin Hollow in Nevada (zum Stand der Bauarbeiten). Im vierten Quartal 2019 soll hier der erste Kupfer-Barren gegossen werden. Daneben gibt es auf der Liegenschaft auch ein Tagebau-Vorkommen. Hier befindet sich das Unternehmen in der Planungphase und hat nun seine Machbarkeitsstudie zum Bau der Mine aktualisiert (ausführlich hier). Diese Pre Feasibility Study (PFS) wurde von den unabhängigen Gutachtern Golder Associates, Sedgman Canada und Tetra Tech erstellt. Der Tagebau verfügt über eine Ressource in der Kategorie "measured & indicated" mit 5 Mrd. Pfund Kupfer, 879.000 Unzen Gold sowie 29,8 Mio. Unzen Silber. Hinzu kommt noch die "inferred"-Ressource, die durch weitere Exploration in die nächst höhere Kategorie gehoben werden kann (siehe Tabelle). Die Aktualisierung umfasst die Ergebnisse der Explorationsarbeiten, die zwischen 2015 und 2018 stattfanden. Die Life of Mine, also die Lebenszeit der Mine, wird in der PFS mit 19 Jahren angegeben.

