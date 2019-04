Consus Real Estate AG (ISIN DE000A2DA414) hat heute den Jahresanschluss für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht. Sowohl strategisch als auch finanziell wurden die Ziele des Vorstands erfolgreich erreicht.

Consus hat sich 2018 mit Fokus auf die Entwicklung von Wohnungsbau neu positioniert. Das Unternehmen ist heute der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das Gesamtentwicklungsvolumen ("GDV") betrug zum Jahresende EUR 9,6 Mrd., dies entspricht einem Wachstum von 109 % im Vergleich zu EUR 4,6 Mrd. zum Jahresende 2017, was auch auf die erfolgreiche Akquisition der SSN zurückzuführen ist.

Consus hat 2018 ein sehr starkes wirtschaftliches Wachstum erzielt, mit einem Umsatz von EUR 615 Mio. und einem EBITDA vor PPA und vor Einmaleffekten ("bereinigtes EBITDA") von EUR 204 Mio. sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von 33 %. Der operative Cash-Flow betrug EUR 132 Mio. und resultierte aus umfangreichen Forward-Sales. Die Nettoverschuldung zum Jahresende belief sich auf EUR 2.104 Mio., das Eigenkapital auf EUR 1.162 Mio. Auch für 2019 und 2020 erwartet das Unternehmen ein starkes Wachstum.

Führender Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland

Zum 31. Dezember 2018 umfasste das Entwicklungsportfolio von Consus 64 Projekte mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von rund EUR 9,6 Mrd. und einer Gesamtfläche von 2,1 Mio. m2. Das starke Wachstum wurde durch die Akquisition der SSN mit einem GDV von EUR 3,6 Mrd. sowie durch weiteres organisches Wachstum mit einem GDV von EUR 1,4 Mrd. erzielt. Zudem hat Consus Vereinbarungen abgeschlossen, den Anteil an der CG Gruppe auf 75 % auf voll verwässerter Basis zu erhöhen. Zum 31. März 2019 verfügte das Unternehmen über Forward Sales Vereinbarungen, die entweder bereits abgeschlossen oder ...

