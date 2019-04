Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Aktie VW http://bit.ly/2Vb6gX4 Der Dax verteidigt sein frisches Jahreshoch und bleibt über 12.100 Punkten. Chinas Industrieproduktion gewinnt überraschend stark an Fahrt. Anleger sorgen sich weniger um die Konjunktur und werden risikobereiter. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Die geplante Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Mobilfunkrivalen Sprint stößt in den USA auf erheblichen Widerstand der Kartellwächter. Angeblich ist auch die ING interessiert an der Commerzbank . Auf dem europäischen Automarkt ist die Nachfrage im März den siebten Monat in Folge gesunken. Der Pharmakonzern Roche hat im ersten Quartal deutlich mehr umgesetzt als erwartet Der Streaming-Riese Netflix geht nach einem starken Jahresauftakt von schwächerem Nutzerwachstum aus. Apple und der Chipkonzern Qualcomm haben ihren Patentstreit nach mehr als zwei Jahren beigelegt. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß