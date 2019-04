Smiths Detection freut sich, bekanntzugeben, einen Auftrag für die Aufrüstung auf Systeme zur Erkennung von Sprengstoffen (EDS) gemäß ECAC-Standard 3 an den Mailänder Flughäfen Malpensa und Linate erhalten zu haben. Der Betreiber SEA S.p.A. wünschte eine innovative und effiziente Lösung, die nicht nur für die Einhaltung der regulatorischen Vorgaben, sondern auch für ein Höchstmaß an Sicherheit und betrieblicher Effizienz sorgt. Mit dem Standard 3.1 (dem höchsten Sicherheitsstandard in der EU) und der TSA-Zertifizierung erfüllen die Scanner HI-SCAN 10080 XCT diese Anforderungen und haben zudem das Potential, die vorhergesagte Zunahme der Passagierzahlen für die beiden Flughäfen in den nächsten 5 bis 10 Jahren zu bewältigen.

"Die ausschlaggebenden Aspekte für den Zuschlag waren unsere technische Expertise sowie die Leistungsfähigkeit unserer Serviceorganisation", erläuterte Jacques Bernardi, Sales Director Europe South/West Africa, Smiths Detection. "Mit einer ausgesprochen fortschrittlichen Technologie liefert der HI-SCAN 10080 XCT das notwendige Maß an Sicherheit, Flexibilität und Produktivität, um die unterschiedlichen Anforderungen an diese Installation zu erfüllen. Außerdem werden wir ein spezielles technisches Support-Team für die beiden Flughäfen einsetzen."

Mit einem Dual-View- und Dual-Energy Line Scanner mit hochauflösender 3D-Computertomographie (CT) produziert der HI-SCAN 10080 XCT außerordentlich hochwertige Daten. Die Erkennungsalgorithmen sind nach individuellen Gepäckstücken austauschbar, je nach Zielort und damit verbundenem Risikoniveau. Die Bandgeschwindigkeit ist mit 0,5 m/Sek. beeindruckend, und dies bedeutet, dass bis zu 1800 Gepäckstücke pro Stunde abgefertigt werden können. Damit wird der Screening-Prozess schneller und effizienter. Ein großer rechteckiger Tunnel (107 x 81 cm), hohe Qualität, vierfarbige Abbildungen und eine niedrige Fehlalarmrate tragen ebenfalls zu dem hohen Leistungsniveau bei.

Die Rahmenvereinbarung umfasst eine Mindestzahl von 13 (und eine Höchstzahl von 20) HI-SCAN 10080 XCT-Scannern, einschließlich redundanter Server für die Anbindung an das Netzwerk, bis zu 35 Workstations sowie eine 10-jährige Service-Vereinbarung. Auslieferung und Installation sollen zwischen Juli 2019 und September 2020 erfolgen.

Smiths Detection

Smiths Detection, Teil der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Erkennung und Überprüfung von Gefahren für die Luftfahrt, Häfen und Grenzen, Verteidigung und städtische Sicherheit. Aufgrund unserer mehr als 40-jährigen Erfahrung und Firmengeschichte an vorderster Front sind wir in der Lage, die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor der Bedrohung und illegalen Ein- und Ausfuhr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelware, giftigen Chemikalien und Betäubungsmitteln zu liefern.

Unser Ziel ist einfach: Die nötige Sicherheit, Verlässlichkeit und Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, auf die es in der Welt ankommt.

