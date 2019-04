Frankfurt (www.fondscheck.de) - Amundi erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Amundi ETF - AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR - USD (ISIN LU1806495575/ WKN A2JH17) könnten Anleger in festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Investment-Grade-Schuldtitel investieren, die von Unternehmen mit guten Nachhaltigkeits-Ratings emittiert würden. Der zugrunde liegende Referenzindex schließe Anleihen von Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Militär- und Zivilwaffen, Atomkraft, Pornographie oder Genmanipulation beinhalte. ...

