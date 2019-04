Der Anbieter Citi Bike zieht wegen Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Bremsen alle seine rund 1.000 Elektrofahrräder in New York City aus dem Verkehr. Laut "New York Times" haben "Dutzende von Fahrern" bei der Nutzung der E-Bikes Verletzungen erlitten. Die Firma Lyft, der Citi Bike gehört, traf ähnliche Vorkehrungen auch bei seinen Bike-Sharing-Diensten in Washington und San Francisco. autoblog.com, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...