Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analyst Robin Brass sieht die bevorstehende Jahresbilanz als möglichen Kurstreiber für die Papiere des Zahlungsabwicklers. Die Überprüfung durch Ernst & Young dürfte die Bedenken um die Vorwürfe der "Financial Times" weitgehend zerstreuen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 08:29 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 08:29 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-04-17/11:30

ISIN: DE0007472060