Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 8,75%-Anleihe der MRG Finance UK plc ("Monaco Resources"; WKN: A2RTQH) neu in das Portfolio aufgenommen. Die Monaco Resources Group ist weltweit im Wesentlichen als Dienstleister in verschiedenen Geschäftsfeldern in 38 Ländern ...

