Das Analysehaus RBC hat ABB nach Zahlen sowie dem Abgang des Unternehmenschefs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 21 Franken belassen. Der Schweizer Industriekonzern habe die Erwartungen im ersten Quartal knapp übertroffen und den Ausblick im Wesentlichen bekräftigt, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zum Abschied von Konzernlenker Ulrich Spiesshofer merkte der Experte an, dass sich die Aktie trotz strategischer Änderungen schwächer als die Konkurrenz entwickelt habe. Da der Konzern derzeit aber im Umbruch stecke, erscheine es merkwürdig, gerade jetzt den Druck durch personelle Veränderungen in der Führung noch zu verstärken./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 03:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 03:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-04-17/11:41

ISIN: CH0012221716