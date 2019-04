Der Hamburger Konzern will ein neues Innovationszentrum in Shanghai bauen. Zudem will Konzernchef De Loecker aus Fehlern seines Vorgängers lernen.

Beiersdorf will nach mehreren fehlgeschlagenen Sanierungsversuchen in China einen Schlussstrich ziehen und erwägt den Verkauf einer Tochtergesellschaft. Vorstandschef Stefan De Loecker kündigte bei seinem ersten Auftritt vor den Aktionären am Mittwoch in Hamburg an, strategische Optionen für das vor zehn Jahren übernommene Haarpflegegeschäft der Marke Slek ...

