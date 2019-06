Führendes Unternehmen in industrieller Automatisierung und Information erhöht die Differenzierung für Elektrofahrzeughersteller und unterstützt Automobilhersteller beim Start und der Verbesserung ihrer EV-Produktion

Rockwell Automation, ein führender Lösungs- und Dienstleistungsanbieter für die Automobilindustrie, hat heute, innerhalb seiner Information Solutions-Entwicklungsabteilung ein neues, 8.000 Quadratfuß (ca. 750 qm) großes Elektrofahrzeug (EV) Innovationszentrum in der 111 North Market Street in San Jose, Kalifornien, eröffnet. Das Zentrum bietet Live-Demonstrationen der Fertigung, praktische Tests mit neuen Technologien und Veranstaltungen, bei denen die Zusammenarbeit mit Branchenexperten und Rockwell Automation-Partnern vorgestellt wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190618006096/de/

Durch die Nutzung von Augmented- und Virtual Reality-Modellierung bietet das EV Innovationszentrum Automobil-Start-ups und etablierten Herstellern eine Umgebung, in der sie neue Technologien und Standards kennenlernen können, damit sie Elektrofahrzeuge schneller, mit weniger Risiko und kostengünstiger auf den Markt bringen können.

Die Kombination aus Rockwell Automation-Technologie und Partnertechnologie macht das Zentrum einzigartig. Insbesondere die FactoryTalk InnovationSuite von Rockwell Automation, getrieben von PTC, ist eine unübertroffene integrierte Lösung, die Software von PTC und Rockwell Automation kombiniert. Ebenso liefert Eagle Technologies die Batteriepack-Montagemaschine, und FANUC liefert Robotertechnologien, die beide in die Rockwell Automatisierungstechnik integriert sind.

Hirata, ein Hersteller schlüsselfertiger Fließbandanlagen, stellt eine Montagezelle zur Verfügung, die die Montage und Prüfung von elektrischen Antriebseinheiten demonstriert. Die Simulationssoftware Emulate 3D von Rockwell Automation emuliert Prototypen und testet Maschinen, bevor sie gebaut werden. teamtechnik führt Funktionstests durch, um die Leistung zu bestätigen, bevor der Antrieb in das Elektrofahrzeug eingebaut wird.

"Angesichts der wachsenden globalen Verbrauchernachfrage sehen sich die Elektrofahrzeughersteller gezwungen, aggressive Produktionszeiten einzuhalten", sagte John Kacsur, Vice President, Automotive and Tire Industries, Rockwell Automation. "Wir haben das Innovationszentrum für Elektrofahrzeuge gegründet, um ihre Möglichkeiten zu erweitern, ihre Produkte schnell und kostengünstig zum Verbraucher zu bringen und gleichzeitig effizienter zu arbeiten.

Es ist eine immersive Erfahrung, die Kunden bei der Entwicklung und Realisierung von The Connected Enterprise (das vernetzte Unternehmen) unterstützt unserer Vision für Smart Manufacturing, die es Kunden ermöglicht, Daten zu nutzen und positive Geschäftsergebnisse zu erzielen", sagte Kacsur. "Mit über 4.000 erfolgreich entwickelten, installierten und in Betrieb genommenen Automobilherstellungsprojekten weiß Rockwell Automation, wie man EV-Hersteller dabei unterstützt, schneller auf den Markt zu kommen und Unternehmensrisiken besser zu managen."

Kacsur bemerkte, dass das EV-Zentrum die Digitalisierung nicht nur für Auto- und Reifenkunden, sondern für Kunden in allen Branchen unterstützt. Kunden sind herzlich eingeladen, das EV-Zentrum zu besuchen und sich mit Branchenexperten zu beraten.

Bis 2040 wird erwartet, dass 54 der Neuwagenverkäufe Elektrofahrzeuge sein werden, so Bloomberg New Energy Finance. Batterien machen derzeit ein Drittel der Kosten eines EV aus. Mit weiter sinkenden Batteriekosten wird die Nachfrage nach EVs steigen, wobei jährlich bis zu 40 Millionen neue EV-Batterien für den Antrieb neuer Fahrzeuge benötigt werden.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen mit Schwerpunkt auf industriellen Automatisierungs- und Informatiklösungen, sorgt für mehr Ertrag bei seinen Kunden und für eine nachhaltigere Welt. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt etwa 23.000 Angestellte, die Kunden in mehr als 80 Ländern betreuen.

Emulate 3D und FactoryTalk sind Marken von Rockwell Automation Inc.

