Hannover Leasing bietet mit dem Angebot "Quartier West" derzeit die Möglichkeit, sich an einer Büro- und einer Hotelimmobilie in Darmstadt zu beteiligen. Wir haben das Konzept und die Rahmenbedingungen näher beleuchtet.Zugegeben: Bei pulsierenden Metropolen und internationalen Tourismusmagneten denkt man nicht zuallererst an Darmstadt. Und doch bietet die viertgrößte Stadt in Hessen interessante Bedingungen, die auch für Immobilieninvestoren interessant sein können. So gilt Darmstadt als erfolgreicher Wirtschaftsstandort, ablesbar etwa an einer vergleichsweise geringen Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent. In der 160.000-Einwohner-Stadt sind nicht nur Unternehmen wie etwa der Chemie- und Pharmakonzern Merck, die Deutsche Telekom, der Plexiglas-Hersteller Evonik Röhm oder zum Beispiel die Friseurmarken Goldwell/Kao und Wella/Coty vertreten, sondern das Technologie- und Innovationszentrum der Technischen Universität Darmstadt zieht auch zahlreiche Gründer und Start-ups beispielsweise aus der IT-Branche an. Seit 1997 führt Darmstadt zudem den Titel "Wissenschaftsstadt": Neben der TU stehen Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft, der Weltraumorganisation ESOC und EUMETSAT und die Helmholtz Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) für dieses Charakteristikum.

