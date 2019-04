Die vollautomatische Verwiegung von Eisenwaren, harten Kunststoffartikeln oder Nüssen stellt besondere Anforderungen an eine Mehrkopfwaage. Daher hat der Weltmarktführer Ishida eine sektorspezifische Lösung entwickelt. Die neue Mehrkopfwaage CCW Hardware verarbeitet eine enorme Bandbreite von Produktformen und -größen, Stückzahlen und Zielgewichten. Das Unternehmen bietet die Mehrkopfwaage in drei Modellen an. Eine zehnköpfige Ausführung mit 3-l- oder 5-l-Schalen erreicht eine Leistung von 70 beziehungsweise 60 Takten pro Minute. Das Modell mit 14 Köpfen und 3-l-Schalen schafft Geschwindigkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...