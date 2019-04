Von Patrick Thomas

NEW YORK (Dow Jones)--Zwei Stimmrechtsberater sind vor dem Hintergrund der zwei abgestürzten Boeing-Flugzeuge des Typs 737 MAX der Ansicht, dass die Boeing-Aktionäre von einer Trennung der Positionen des CEOs und Chairmans bei Boeing profitieren würden. Derzeit werden beide Ämter von Dennis Muilenburg begleitet, der seit 2015 CEO ist und im März 2016 zudem zum Board-Chairman ernannt wurde.

Institutional Shareholder Services (ISS) empfahl den Boeing-Aktionären Anfang des Monats, auf der Hauptversammlung am 29. April für einen Vorschlag zu stimmen, der die beiden Führungspositionen voneinander trennen würde.

"Die im vergangenen Jahr geäußerten Bedenken hinsichtlich der Risikoaufsicht des Unternehmens und die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Zertifizierung und Vermarktung der 737 Max-Flugzeuge sind ernst genug, um darauf hinzudeuten, dass die Aktionäre von der stärksten Form einer unabhängigen Aufsicht, in Form eines unabhängigen Board-Chairmans, profitieren würden", teilte ISS mit.

Auch der Stimmrechtsberater Glass Lewis & Co empfiehlt, für eine Aufteilung der Führungspositionen zu stimmen. Ein unabhängiger Chairman könne die Führungskräfte des Unternehmens besser überwachen und eine eher aktionärsorientierte Agenda verfolgen. Die Trennung der Ämter von Chairman und CEO beseitige den Interessenkonflikt, der unvermeidlich auftrete, wenn ein CEO seine eigenen Handlungen kontrollieren soll, so Glass Lewis in einer Notiz.

Ein Sprecher von Boeing teilte hingegen mit, dass der Konzern habe einen "starken, aktiv involvierten Board, welches ein hohes Maß an Expertise, Einsatz und Engagement in seine Aufsichtsfunktion einbringe. Dies beziehe auch die Sicherheit der 737 MAX-Maschinen sowie andere Flugzeugprogramme ein.

Der Flugzeugbauer hatte sich jüngst dafür ausgesprochen, dass der Board des Konzerns in der Lage sein sollte, seine Führungsstruktur auf der Grundlage dessen auszuwählen, was dem Interesse der Aktionäre unter den gegebenen Umständen am besten diene, und nicht auf der Grundlage von im Voraus festgelegten unflexiblen Richtlinien.

"Dem Board sind keine eindeutigen Beweise dafür bekannt, dass eine Aufteilung der Rolle von CEO und Chairman für alle Unternehmen in allen Situationen gut ist", so Boeing.

