Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt ergaben sich gestern per saldo nur geringfügige Veränderungen, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei um 1 Basispunkt auf 0,06% gestiegen. 5- und 2-jährige Bunds hätten zum Handelsschluss mit -0,38% bzw. -0,58% unverändert zum Vortag rentiert. Im Tagesverlauf habe es allerdings deutliche Bewegungen gegeben, bei denen aber wiederum die gestrigen Konjunkturdaten nur eine untergeordnete Rolle gespielt hätten. Verantwortlich gezeichnet hätten vielmehr Nachrichten aus der EZB. So seien einige Ratsmitglieder wohl sehr skeptisch hinsichtlich einer baldigen konjunkturellen Erholung. Zugleich gebe es aber wohl auch erhebliche Widerstände gegen einen gestaffelten EZB-Einlagezinssatz, der die Banken entlasten und gleichzeitig der EZB geldpolitische Spielräume eröffnen könnte. Diese Meldungen hätten zu entgegengesetzten Impulsen geführt, die sich letztlich kompensiert hätten. ...

