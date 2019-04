Köln (www.fondscheck.de) - Andreas Jacobs, Portfolio-Manager bei der Performance Swiss AG und Berater des von Monega verwalteten Top Dividend Fonds (ISIN DE000A14N7Y3/ WKN A14N7Y), erläutert, warum Dividendenaktien mehr Stabilität in die Geldanlage bringen können.Die Dividendensaison stehe wieder vor der Tür und Aktienanleger dürften sich freuen: Analystenschätzungen zufolge werde die Ausschüttungssumme nach dem vergangenen Boom-Jahr erneut steigen. Allein die 30 im Deutschen Aktienindex notierten Konzerne würden in dieser Saison zusammen rund 38 Milliarden Euro an ihre Anleger ausschütten. Das wäre noch einmal etwa eine Milliarde mehr als im vergangenen Jahr und erneut ein Rekordwert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...