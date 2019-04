Karma Automotive hat die Neuauflage des Fisker-Karma-Nachfolgers Revero vorgestellt, die im zweiten Halbjahr 2019 in den USA in den Handel kommen soll - gefolgt von Europa und Asien im kommenden Jahr und China in 2021. Flankiert wird der PHEV von zwei weiteren Debütanten. Der Karma Revero GT setzt wie der Vorgänger auf einen Hybridantrieb, der in der Neuauflage 394 kW (535 PS) leistet und mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...