Wirecard: Diese Nachricht sorgt für ein Kursfeuerwerk!

Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) führt heute Vormittag mit einem Plus von rund 4 Prozent die Gewinnerliste im DAX an. Die Aktie wird befeuert durch die Nachricht, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestern Strafanzeigen gegen diverse Personen gestellt hat. Dabei wird u.a. ein Journalist verdächtigt, der mit seinen Berichten in der Financial Times die jüngste Wirecard-Krise ausgelöst hat. Der Aktienkurs von Wirecard geriet daraufhin massiv unter Druck und notiert nach wie vor weit unter den vorangegangenen Höchstständen.

Leerverkaufsverbot läuft am Donnerstag aus

Die BaFin hatte bereits vor zwei Monaten wegen Marktmanipulationsverdacht ein umstrittenes Verbot zum Aufbau neuer Netto-Leerverkaufspositionen erlassen. Ziel dieser Maßnahme war es, weitere Spekulationen auf einen fallenden Wirecard-Aktienkurs zu unterbinden. In der Nacht von Donnerstag (18. April) auf Karfreitag (19. April) läuft dieses Verbot nun aus, weshalb die nun erstatteten Anzeigen hohe Brisanz besitzen. Denn der Kursmanipulationsverdacht bei Wirecard in Verbindung mit der belastenden Serie von Berichten in der Financial Times hat sich offenbar erhärtet.

