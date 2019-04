Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 435 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Streaminganbieters und Filmproduzenten habe mehr Positives als Negatives enthalten, auch wenn der Ausblick für die Abonnentenzahlen im zweiten Jahresviertel etwas schwächer sei als gedacht, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr biete Netflix starke Angebote an, betonte der Experte. Er glaubt nicht, dass das Walt Disney mit Disney+ die Abonnentenzahlen von Netflix besonders bedrohen wird./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 01:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 04:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US64110L1061