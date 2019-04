Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,20 Euro belassen. Die Schäden durch das Feuer in Notre Dame dürften bei dem französischen Versicherer bei 25 Millionen Euro gedeckelt sein, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe Axa die Möglichkeit, durch den Verkauf des zwölfprozentigen Equitable-Anteils bis zu 1,2 Milliarden Dollar an Schulden abzudecken. Der Nachrichtenfluss sei somit positiv, nicht negativ./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 09:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 09:42 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-04-17/12:44

ISIN: FR0000120628