ADR Jumia: http://bit.ly/2ZqBM66 Aktie Rocket Internet: http://bit.ly/2I8dQho Jumia, ein Online Marktplatz für Elektronik und Mode geht in New York an die Börse. Angepriesen als de "Amazon Afrikas" reißen sich die Anleger um die Aktien. Was hinter diesem irren Hype steckt, verrät Roland Hirschmüller, Chefaktienhändler der Baader Bank. Außerdem analysiert der Experte für Auslandsaktien die Zahlen von Netflix und verrät, warum die Macher von Netflix alles richtig machen. Anders als IBM: hier fehlt den Managern der Esprit. Die Überraschung der Woche kommt von Apple und Qualcomm. Der Patentstreit ist vorbei, lange bevor er richtig angefangen hat.