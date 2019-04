Bei Wirecard stehen entscheidende Tage an. Zunächst läuft am Donnerstag das Shotselling-Verbot aus. Die Aktie erhält jedoch vier Tage Schonfrist - erst nach Ostern eröffnen die Börsen am Dienstag wieder. Am darauffolgenden Donnerstag (25.04) folgt die Bilanz-Pressekonferenz. In den vergangenen Tagen hat sich die Aktie nach oben geschoben. Wir hatten auf Feingold Research die entsprechenden ...

