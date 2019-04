Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen von 179 auf 200 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Das erste Quartal des Kosmetikherstellers habe sein Vertrauen in das nachhaltige Umsatzwachstum gestärkt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er seine Prognosen für das Wachstum aus eigener Kraft bis 2021 erhöht./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 06:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 06:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120321