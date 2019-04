Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den Kapitalmärkten hat das Jahr 2019 bislang einige positive Überraschungen bereitgehalten, so die Analysten der Sutor Bank.Anleihen hätten sich gut entwickelt, Aktien hätten mit einem Plus von über 10 Prozent einen fulminanten Jahresauftakt verzeichnet. Doch gerade sehr sicherheitsorientierten Anlegern, die auf einen möglichst risikolosen Zins setzen würden, dürfte die Vorfreude auf höhere Sparzinsen inzwischen wieder vergangen sein: Nach der Ankündigung der FED, dass es in diesem Jahr keine Zinserhöhungen mehr geben solle, seien die Hoffnungen vieler Sparer zunichte - wobei in Europa noch nicht einmal mit einer Zinserhöhung begonnen worden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...