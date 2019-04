Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Vergleich zu den vorangegangenen Beobachtungsperioden verlief die letzte deutlich ruhiger, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA bei NORD/LB im Kommentar zum SSA-Primärmarkt.In unserer Coverage wurden EUR 1,7 Mrd. in drei EUR-Benchmarktransaktionen gepreist, so die Analysten der NORD/LB. Das Land Schleswig-Holstein (ISIN DE000SHFM683/ WKN SHFM68) sei mit EUR 500 Mio. über neun Jahre an den Markt gekommen. Pricing und Guidance hätten bei ms -7 Bp gelegen. Auch das Orderbuch von EUR 780 Mio. spreche für ein ambitioniertes Pricing. Nach unseren Berechnungen lag die NIP bei knapp 1 Bp, so die Analysten der NORD/LB. Der Bundspread (vs. DBR 0.5% 02/15/28) habe 46 Bp betragen. ...

