Brüssel (www.fondscheck.de) - Candriam ernennt Matthieu David zum Global Head of Financial Institutions and Partnerships, so Candriam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser neu geschaffenen Position wird er den Ausbau des Vertriebs für internationale Finanzinstitute in Europa, in Nordamerika und in Asien koordinieren. Ziel sind mehr Partnerschaften mit führenden internationalen Banken, Versicherungen und Vertriebsorganisationen mit starker weltweiter Präsenz. Seine neue Aufgabe bekleidet er seit 1. April 2019, gleichzeitig bleibt er Leiter der italienischen Niederlassung von Candriam. ...

