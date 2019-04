Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Krones von 82,00 auf 96,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch nach der massiven Erholung der Aktie gebe es noch Potenzial, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Anlagenbauer dürfte für das erste Quartal solide Zahlen vorlegen. Zudem sei die Bewertung von Vergleichsunternehmen gestiegen./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0006335003

AXC0163 2019-04-17/13:17