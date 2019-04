Besser als gedacht ausgefallene chinesische Konjunkturdaten dürften die Anleger an der Wall Street zur Wochenmitte zuversichtlich stimmen. Die Futures auf die großen US-Indizes deuten denn auch eine gut behauptete Eröffnung an.

In China haben das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal und die Industrieproduktion im März die Erwartungen der Ökonomen übertroffen, letztere sogar besonders deutlich. Die Citigroup hat daraufhin ihre Wachstumsprognosen für die chinesische Wirtschaft erhöht.

Für Einzelaktien dürften die Impulse vom Fortgang der Bilanzsaison kommen. Vorbörslich werden als letzte der großen US-Banken Morgan Stanley und Bank of New York Mellon über den Verlauf des ersten Quartals berichten. Die Branche bot im Auftaktquartal kein einheitliches Bild. Während JP Morgan überraschend gut abschnitt, überzeugten die Wettbewerber zumindest nicht in allen Punkten oder gaben enttäuschende Ausblicke ab.

IBM und Netflix mit Kursverlusten erwartet

Schon am Dienstag nach Börsenschluss hatten IBM und Netflix Quartalszahlen vorgelegt. IBM verdiente im ersten Quartal zwar mehr als erwartet, doch enttäuschte der Umsatz. Den Ausblick auf das Geschäftsjahr bekräftigte "Big Blue" lediglich. Die Aktie fällt vorbörslich um 3,7 Prozent.

Bei Netflix bemängeln Beobachter den Ausblick auf das zweite Quartal. Die Aktie gibt um 1,1 Prozent nach, obwohl Gewinn und Neukundenzahl über den Erwartungen lagen.

Für Gesprächsstoff und Kursverluste sorgen Berichte, wonach die US-Justizbehörden die Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint nicht genehmigen wollen. T-Mobile US knicken darauf um rund 4 Prozent ein, Sprint sogar um gut 5 Prozent.

Positiv fällt die Reaktion auf die Zahlen von Pepsico aus, die der Getränkekonzern am Mittwochmorgen (Ortszeit) veröffentlicht hat. Die Aktie liegt vorbörslich auf Nasdaq.com 2,6 Prozent fester. Coca-Cola gehen 0,4 Prozent höher um.

Neben zahlreichen Unternehmensbilanzen stehen die Februar-Daten zur US-Handelsbilanz im Blick. Sie werden eine Stunde vor der Startglocke veröffentlicht. Um 20.00 Uhr MESZ wird dann die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht Beige Book vorlegen.

April 17, 2019

