Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 249 Franken belassen. Umsatzangaben für das erste Quartal und der Ausblick des Pharmakonzerns seien exzellent ausgefallen, schrieb Analyst David Evans in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahlen seien auch für den Pharmasektor insgesamt eine gute Vorlage. Merklich enttäuscht habe jedoch die Diagnostiksparte./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012032048