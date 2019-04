TORONTO, April 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- World Class Extractions Inc. (CSE: PUMP) (das "Unternehmen" oder "World Class") freut sich, bekanntgeben zu können, dass seine Stammaktien jetzt an der Frankfurter Börse notiert und unter dem Tickersymbol "WCF" und "WKN: A2PF9C" gehandelt werden. Die Stammaktien des Unternehmens sind weiterhin an der kanadischen Börse unter dem Tickersymbol "PUMP" gelistet.

"Unsere duale Notierung an der Frankfurter Börse ist ein wichtiger Schritt für das internationale Wachstum des Unternehmens und wird es europäischen Investoren ermöglichen, sich an unserer laufenden Expansion und an unserem Fortschritt zu beteiligen", sagte Michael McCombie, CEO von World Class. "World Class geht davon aus, gut aufgestellt zu sein, um auf dem europäischen und dem internationalen Markt für Hanfextraktion aktiv an diesen rapide expandierenden Märkten zu partizipieren."

Über World Class Extractions Inc.

World Class ist ein in Kanada ansässiger Entwickler eines innovativen Extraktionsprozesses für die Branchen Hanf und Cannabis. World Class beabsichtigt, einen einzigen kontinuierlich fließenden Extraktionsservice für die Hanf- und Cannabis-Branche anzubieten. Durch den Einsatz zum Patent angemeldeter Technologie kann World Class höhere Erträge von rohem Hanföl in besserer Qualität schneller produzieren. Die Technologie ermöglicht die Extraktion von CBD-Öl und weiterer Extrakte aus feuchten oder getrockneten natürlichen Pflanzen. World Class bietet seinen Kunden Einsparpotenzial bei Bodenfläche, Strom- und Wasserkosten für das Trocknen sowie Ausrüstungs- und Verarbeitungskosten.

