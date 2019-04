Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Danone nach Quartalszahlen von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zuversicht des Lebensmittelherstellers, dass sich das Umsatzwachstum von nun an beschleunige, sei zu begrüßen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hält dies mit Blick auf das ordentliche Portfolio der Franzosen für machbar. Er passte seine Prognosen an die Quartalszahlen, die Veräußerung von Earthbound Farms und Währungseffekte an./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 06:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 06:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-04-17/13:30

ISIN: FR0000120644