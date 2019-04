Pressemitteilung der PNE-Gruppe:

Weiterer Verkaufserfolg in den USA

- Windpark "Burleigh" an Burke Wind, LLC veräußert

- Internationales Geschäft wächst weiter

Die zur international tätigen PNE-Gruppe zählende PNE USA, Inc., hat die Rechte an dem von ihr entwickelten Windparkprojekt "Burleigh" an Burke Wind, LLC veräußert.

Das Projekt "Burleigh" befindet sich in der Nähe von Bismarck im amerikanischen Bundesstaat North Dakota. Das Projekt umfasst 24 Landpachtverträge von über 15.000 Hektar ...

