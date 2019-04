Mit den teilbaren Kabeleinführungs-Systemen von icotek lassen sich konfektionierte Leitungen mit Stecker sowie nicht konfektionierte Leitungen in Schaltschränke, Klemmenkästen sowie Maschinen und Anlagen einführen, abdichten und gleichzeitig zugentlasten. Dabei lässt sich schier jedes Kabel durch einen passenden Kabeleinführungsrahmen führen. Was bisher jedoch fehlte, waren Schnittstellen für Rundsteckverbinder im Kabeleinführungsrahmen beziehungsweise in der Kabeleinführungsleiste. Hier war es bis dato notwendig, das Gehäuse zusätzlich zu durchbohren und weitere Kabeleinführungsrahmen zu verwenden.

Die Lösung: Eine Tülle, die gleichzeitig als Schnittstelle dient, zum Beispiel für Hybridstecker - gepaart mit Flexibilität, einem hohen Maß an individueller Verwendbarkeit, hochwertige verträgliche Materialen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...