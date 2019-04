Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface übernimmt den führenden slowenischen Kreditversicherer SID-PKZ. Künftig wird das Unternehmen mit derzeit 74 Mitarbeitern unter dem Namen Coface PKZ firmieren. Die Akquisition sei ein strategischer Zukauf zur Unterstützung der Wachstumsstrategie in Zentral- und Osteuropa, teilt Coface mit.



Coface PKZ wird in die Region Mittel- und Osteuropa integriert. SID-PKZ wurde 2005 von der SID Bank gegründet und verbuchte 2018 eine Bruttoprämie von 14,3 Mio. Euro. Die Coface-Region MOE trug 2018 rund 134 Mio. Euro zum Gesamtumsatz der Coface in Höhe von rund 1,4 Mrd. Euro bei.



"Diese Akquisition ist die erste externe Wachstumsinitiative von Coface seit über zehn Jahren. Sie wird unsere Präsenz in dieser Region stärken und unterstützt die Zielsetzung unseres Strategieplans, in vielversprechenden Märkten zu wachsen", erklärt Coface-CEO Xavier Durand. "Wir werden mit dieser Übernahme auch zur Stärkung der slowenischen Wirtschaft beitragen." Slowenische Unternehmen profitieren künftig vom breiten Produkt- und Service-Portfolio und dem globalen Netzwerk von Coface.



Sibil Silvan, Vorstandsvorsitzender der SID Bank, sagte zum Verkauf: "Wir sind der Überzeugung, dass der neue strategische Eigentümer von SID-PKZ Entwicklungsmöglichkeiten bietet und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens weiter ausbauen wird. So können mehr ausländische Märkte erschlossen und damit zweifellos der slowenischen Wirtschaft geholfen werden. Zudem wird sich die Übernahme positiv auf die wettbewerbsfähige Versicherung und Rückversicherung von nicht marktfähigen Risiken auswirken, die wir in der SID Bank weiterentwickeln werden. Wir sind überzeugt, dass dies die slowenischen Exporte und die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Slowenien weiter ankurbeln wird."



