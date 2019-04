Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta026/17.04.2019/13:10) - - - Letter of Intent von den Vertragspartnern JFDI GmbH, Talent Garden S.p.A" Hiventures Venture Capital Fund Management Zrt. und StartupCampus Incubator Zrt. unterzeichnet



- Gespräche über die Gründung des Joint Venture Unternehmens sollen bis 30. September 2019 abgeschlossen sein



- Ziel ist die Errichtung und der Betrieb des Innovation-Campus "Talent Garden Budapest"



Die JFDI GmbH, ein zu 100% im Eigentum der startup300 AG stehendes Unternehmen, hat eine Absichtserklärung ("Letter of Intent") mit Talent Garden S.p.A., Hiventures Venture Capital Fund Management Zrt. und StartupCampus Incubator Zrt. geschlossen. Die Vertragsparteien vereinbaren Gespräche über die Gründung eines Joint Venture Unternehmens für die Errichtung und den Betrieb des geplanten Innovation-Campus "Talent Garden Budapest".



Talent Garden S.p.A mit Sitz in Mailand, Italien, ist ein Betreiber von derzeit 24 Innovation Campus in acht europäischen Ländern. Vor wenigen Wochen wurde in Wien der Talent Garden Vienna eröffnet. Die startup300 AG ist mit 10,3 Prozent als Gesellschafter an der Talent Garden Austria GmbH, der Betreibergesellschaft von Talent Garden Vienna, beteiligt.



Hiventures Venture Capital Fund Management Zrt. ist der staatliche ungarische Venture Capital Fonds, der in innovative Geschäftsideen investiert. StartupCampus Incubator Zrt. ist der Betreiber eines ungarischen Startup-Ecosystems, in dem junge Talente, Gründer und Startups gefördert werden.



Linz, am 17. April 2019



