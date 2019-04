Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Deutschland ist Europameister in der Milchkuhhaltung: Über vier Millionen Rinder liefern täglich bis zu 40 Liter Milch je Kuh. Längst sind Kühe auf Hochleistung gezüchtete Kreaturen der industriell geprägten Landwirtschaft. Doch obwohl sie immer seltener auf Weiden zu sehen sind, stehen die vierbeinigen Grasfresser weiterhin für bäuerliche Idylle auf dem Lande. Wie tiergerecht leben Weidekühe wirklich? Wie häufig kommen sie überhaupt aus dem Stall auf die grüne Wiese? Am Sonntag, 21. April 2019, 16.30 Uhr, berichtet "planet e." im ZDF über "Kesse Kuh, perfekte Milch - Ein Jahr mit der Weidekuh Samura".



Der Film von Herbert Ostwald zeigt, wie die schwarzweiße Leitkuh und ihre Herde sechs Monate im Jahr auf den Wiesen in Süddeutschland verbringen können. Auf ihrem Biohof haben sie weiche Böden, frische Düfte und saftiges Grünfutter. Ihr Landwirt hat alle Hände voll zu tun, ihnen ein tiergerechtes Leben zu bieten. Doch Samura und ihre Herde gehören als Weidekühe zu einer Minderheit.



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planete



Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/



Sendungsseite: https://planete.zdf.de



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121